ФСБ задержала женщину-информатора ВСУ в ЛНР

По данным ведомства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, с августа прошлого года искала информацию о перемещения российских военных и сотрудников Народной милиции ЛНР, чтобы потом передать эти данные украинской стороне.

В ФСБ уточнили, что задержанная является гражданкой Украины.

ФСБ на прошлой неделе арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».

