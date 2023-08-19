ФСБ задержала женщину-информатора ВСУ в ЛНР
Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР женщину, которая на протяжении года передавала ВСУ сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, гражданка Украины, проживающая на территории ЛНР, с августа прошлого года искала информацию о перемещения российских военных и сотрудников Народной милиции ЛНР, чтобы потом передать эти данные украинской стороне.
В ФСБ уточнили, что задержанная является гражданкой Украины.
ФСБ на прошлой неделе арестовала жителя Самарской области за причастность к государственной измене. Установлено, что мужчина отправлял на Украину данные о военных эшелонах, передает «Радиоточка НСН».
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