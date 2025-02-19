ФСБ задержала призывавшего к расправам над россиянами жителя Севастополя
Сотрудники ФСБ задержали призывавшего уничтожать россиян в мессенджере Telegram жителя Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что мужчина занимался размещением экстремистских материалов под ником Saint Paul.
Против него возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных посредством сети интернет.
Ранее Генпрокуратура сообщила о вынесении приговора троим жителям Воронежской области по делу о государственной измене. Одному из них назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим — 14 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru