ФСБ задержала призывавшего к расправам над россиянами жителя Севастополя

Сотрудники ФСБ задержали призывавшего уничтожать россиян в мессенджере Telegram жителя Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Отмечается, что мужчина занимался размещением экстремистских материалов под ником Saint Paul.

Против него возбудили уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных посредством сети интернет.

Ранее Генпрокуратура сообщила о вынесении приговора троим жителям Воронежской области по делу о государственной измене. Одному из них назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим — 14 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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