ФСБ задержала планировавшего теракт в Индии члена ИГ
ФСБ задержала в России члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
По данным ведомства, задержанный — выходец из страны Центрально-Азиатского региона, пишет РИА ФАН. Злоумышленник планировал совершить террористический акт путем самоподрыва.
ФСБ отмечает, что один из главарей ИГ завербовал мужчину в Турции в качестве смертника. С задержанным общались дистанционно через мессенджер Telegram, а также на личных встречах в Стамбуле, пишет RT. Злоумышленник присягнул на верность амиру террористической организации, затем террористу поручили выехать на территорию РФ, оформить необходимые документы и «вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта».
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