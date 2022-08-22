ФСБ задержала планировавшего теракт в Индии члена ИГ

ФСБ задержала в России члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), планировавшего теракт против одного из представителей правящих кругов Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

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По данным ведомства, задержанный — выходец из страны Центрально-Азиатского региона, пишет РИА ФАН. Злоумышленник планировал совершить террористический акт путем самоподрыва.

ФСБ отмечает, что один из главарей ИГ завербовал мужчину в Турции в качестве смертника. С задержанным общались дистанционно через мессенджер Telegram, а также на личных встречах в Стамбуле, пишет RT. Злоумышленник присягнул на верность амиру террористической организации, затем террористу поручили выехать на территорию РФ, оформить необходимые документы и «вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактИсламское ГосударствоИндияФСБ
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