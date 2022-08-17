ФСБ: в Крыму задержаны шесть членов запрещенной в РФ террористической организации
Сотрудники ФСБ задержали шесть членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Ялте и Джанкое, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Сотрудниками ведомства в ходе оперативных мероприятий было установлено, что при помощи своих эмиссаров члены террористической организации проводили работу по распространению преступной идеологии.
«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - подчеркнули в ФСБ.
У задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые они использовали в своей преступной деятельности.
Ранее ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- В Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram*
- СМИ: в доме правительства в Москве вернут антиковидные ограничения
- «Рынок привык!»: В РСТ заявили о готовности туротрасли к ограничениям по COVID-19
- ФСБ: в Крыму задержаны шесть членов запрещенной в РФ террористической организации
- Названы популярные направления в рамках туристического кешбэка
- «Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам
- В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
- «Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
- Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru