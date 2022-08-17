ФСБ: в Крыму задержаны шесть членов запрещенной в РФ террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали шесть членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Ялте и Джанкое, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Сотрудниками ведомства в ходе оперативных мероприятий было установлено, что при помощи своих эмиссаров члены террористической организации проводили работу по распространению преступной идеологии.

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«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - подчеркнули в ФСБ.

У задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые они использовали в своей преступной деятельности.

Ранее ФСБ задержала в пяти регионах сборщиков денег для сирийских боевиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымТеррористыЗадержаниеФСБ
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