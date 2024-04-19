СМИ: ФСБ задержала москвича за распространение вредоносного ПО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, распространявшего через Telegram вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Против мужчины 1990 года рождения возбудили уголовное дело по факту создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, совершенных из корыстной заинтересованности. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Хакерская группировка Killnet займется заказными взломами

ФСБ полагает, что злоумышленник планировал использовать ПО для копирования, модифицирования и уничтожения компьютерной информации. Через свой сайт он искал покупателей, с которыми впоследствии связывался в мессенджере и передавал после оплаты ключ активации и файл с программным обеспечением, а также пересылал поясняющее видео.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова за попытку хакерской атаки на сайт оборонно-промышленного комплекса.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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