ФСБ задержала иностранного гражданина за вербовку россиян в ИГ*

Представители ФСБ заявили, что задержанный попытался завербовать в ИГ своего знакомого. В ходе бесед с ним иностранный гражданин оправдывал методы борьбы террористов с «неверными», занимался пропагандой террористической идеологии и настраивал своего собеседника на отъезд за рубеж и вступление в ряды организации.

В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Барнаула отправил его в следственный изолятор.

Ранее стало известно о задержании ФСБ сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших взрыв в отделе полиции города Пятигорска. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

