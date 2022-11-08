ФСБ задержала иностранного гражданина за вербовку россиян в ИГ*
В Алтайском крае сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан иностранец, подозреваемый в вербовке российских граждан в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом, сославшись на региональное управление ФСБ, сообщил ТАСС 8 ноября.
Представители ФСБ заявили, что задержанный попытался завербовать в ИГ своего знакомого. В ходе бесед с ним иностранный гражданин оправдывал методы борьбы террористов с «неверными», занимался пропагандой террористической идеологии и настраивал своего собеседника на отъезд за рубеж и вступление в ряды организации.
В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Барнаула отправил его в следственный изолятор.
Ранее стало известно о задержании ФСБ сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших взрыв в отделе полиции города Пятигорска. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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