ФСБ задержала гражданина Грузии за незаконный оборот оружия

Отмечается, что дома у задержанного нелегально находились более 500 граммов дымного пороха, граната РГД-5, свыше 300 патронов, охотничье ружье ИЖ-27 и мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8. Кроме того, были найдены подложные удостоверение советника Представительства по работе с органами МВД, ФСБ и спецслужбами Российской Федерации и паспорт гражданина Абхазии.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Также его привлекли к административной ответственности по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Кунгура (Пермский край), занимавшегося нелегальным изготовлением боеприпасов и оружия.

