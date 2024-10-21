ФСБ задержала гражданина Грузии за незаконный оборот оружия
Сотрудники ФСБ задержали в подмковном Егорьевске гражданина Грузии 1968 года рождения по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
Отмечается, что дома у задержанного нелегально находились более 500 граммов дымного пороха, граната РГД-5, свыше 300 патронов, охотничье ружье ИЖ-27 и мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8. Кроме того, были найдены подложные удостоверение советника Представительства по работе с органами МВД, ФСБ и спецслужбами Российской Федерации и паспорт гражданина Абхазии.
Против задержанного возбудили уголовное дело. Также его привлекли к административной ответственности по факту нарушения иностранным гражданином правил въезда в Россию и режима пребывания в стране.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Кунгура (Пермский край), занимавшегося нелегальным изготовлением боеприпасов и оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru