ФСБ задержала готовившего теракт в Забайкалье исламиста

Отмечается, что задержанный - гражданин РФ. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию «для участия в боевых действиях в составе террористических группировок», пишет RT.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, самодельный детонатор, три гранаты, переделанные под стрельбу боевыми патронами охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.

Против задержанного возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, незаконной покупке и обороте оружия и взрывчатки, прохождении обучении для осуществления террористической деятельности. Мужчина заявил, что раскаивается и будет сотрудничать со следствием, отмечает телеканал «360».

