ФСБ задержала готовившего теракт в Забайкалье исламиста
Сторонника запрещенной в России террористической организации «Тахрир Аш-Шам» задержали в Чите, злоумышленник планировал совершить теракт против правоохранителей в Забайкалье. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что задержанный - гражданин РФ. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию «для участия в боевых действиях в составе террористических группировок», пишет RT.
В ходе обысков у злоумышленника изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, самодельный детонатор, три гранаты, переделанные под стрельбу боевыми патронами охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, боеприпасы и запрещенную религиозную литературу.
Против задержанного возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, незаконной покупке и обороте оружия и взрывчатки, прохождении обучении для осуществления террористической деятельности. Мужчина заявил, что раскаивается и будет сотрудничать со следствием, отмечает телеканал «360».
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