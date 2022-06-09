В Ростове-на-Дону задержали 13 занимавшихся вербовкой исламистов

ФСБ нейтрализовала законспирированную ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в Ростове-на-Дону, задержаны 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

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Отмечается, что деятельность участников группировки координировали находящиеся на Украине эмиссары, сообщает RT. Задержанные распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов, пишет Ura.ru.

При обысках сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленников пропагандистские материалы, средства связи, электронные устройства. В отношении организатора ячейки возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмРостов-на-ДонуФСБ
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