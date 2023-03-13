ФСБ задержала активистку из Хабаровска за госизмену в виде финансирования ВСУ

Жительница Хабаровска, активистка движения в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «ЯМыФургал» задержана за госизмену в виде финансирования украинской армии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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По данным спецслужбы, россиянка оказывала «финансовую помощь Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Отмечается, что подозреваемая перечисляла деньги «по мотивам политической ненависти и вражды», пишет РИА ФАН.

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене, отмечает RT. Правоохранители проводят следственные действия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаЗадержаниеФСБХабаровск
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