ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области

ФСБ задержала шестерых граждан России и Украины за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Глава ФСБ заявил о задержании на границе более 400 украинских военных преступников

Отмечается, что силовики пресекли преступную деятельность по содействию СБУ и ВСУ в Пермском крае, Еврейской автономной области, Ростовской области.

Спецслужба возбудила уголовные дела о шпионаже и госизмене в форме шпионажа или оказания иной помощи представителям иностранного государства. Задержанных заключили под стражу.

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ФОТО: РИА Новости
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