ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области
ФСБ задержала шестерых граждан России и Украины за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
Отмечается, что силовики пресекли преступную деятельность по содействию СБУ и ВСУ в Пермском крае, Еврейской автономной области, Ростовской области.
Спецслужба возбудила уголовные дела о шпионаже и госизмене в форме шпионажа или оказания иной помощи представителям иностранного государства. Задержанных заключили под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru