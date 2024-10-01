ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов
Федеральная служба безопасности задержала 39 проукраинских радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших к насилию в отношении властей, учителей и одноклассников российских подростков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Удалось доказать причастность девятерых задержанных к подготовке вооруженных нападений. Оперативные и профилактические мероприятия состоялись в 78 российских регионах, были изъяты оружие и боеприпасы.
В пресс-службе ФСБ заявили, что связь с украинскими кураторами осуществлялась посредством мессенджера Discord.
Ранее ФСБ пресекла серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей в Ингушетии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru