ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов

Федеральная служба безопасности задержала 39 проукраинских радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших к насилию в отношении властей, учителей и одноклассников российских подростков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области

Удалось доказать причастность девятерых задержанных к подготовке вооруженных нападений. Оперативные и профилактические мероприятия состоялись в 78 российских регионах, были изъяты оружие и боеприпасы.

В пресс-службе ФСБ заявили, что связь с украинскими кураторами осуществлялась посредством мессенджера Discord.

Ранее ФСБ пресекла серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей в Ингушетии.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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