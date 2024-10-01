ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов

Удалось доказать причастность девятерых задержанных к подготовке вооруженных нападений. Оперативные и профилактические мероприятия состоялись в 78 российских регионах, были изъяты оружие и боеприпасы.

В пресс-службе ФСБ заявили, что связь с украинскими кураторами осуществлялась посредством мессенджера Discord.

Ранее ФСБ пресекла серию диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей в Ингушетии.

