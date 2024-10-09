ФСБ выявила ячейку нежелательной организации «Аллатра»

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». К фигурантам применена мера пресечение в виде подписки о невыезде.

Напомним, движение «Аллатра» было признано нежелательной организацией в августе 2023 года. По данным Генпрокуратуры, члены движения занимаются дискредитацией Вооруженных сил России с момента начала спецоперации России на Украине.

Ранее сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации в ходе совместной операции с региональным Центром противодействия экстремизму ГУ МВД России задержали в Ростовской области главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят».

