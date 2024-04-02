Колокольцев: В России вскрыли ячейку запрещенного «Правого сектора»
Приоритетной задачей МВД РФ остаётся противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Выступая на расширенной коллегии министерства, он рассказал, что в России сотрудниками полиции была вскрыта ячейка украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений», - добавил министр.
Ранее городской суд Санкт-Петербурга назначил гражданину Украины Александру Цепелеву наказание в виде 16 лет лишения свободы за финансирование «Правого сектора», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru