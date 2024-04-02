Колокольцев: В России вскрыли ячейку запрещенного «Правого сектора»

Выступая на расширенной коллегии министерства, он рассказал, что в России сотрудниками полиции была вскрыта ячейка украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Также пресечено функционирование ряда запрещённых объединений», - добавил министр.

Ранее городской суд Санкт-Петербурга назначил гражданину Украины Александру Цепелеву наказание в виде 16 лет лишения свободы за финансирование «Правого сектора», сообщает RT.

