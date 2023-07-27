ФСБ выявила еще один следовавший в Россию сухогруз со следами взрывчатки

Ведомство указало, что в июне и июле гражданское судно дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области. Как отметили в ФСБ, иностранный сухогруз мог быть использован для доставки взрывчатки на Украину, пишет Ura.ru.

Правоохранители запретили проход корабля под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим убытием судна за пределы территориального моря.

Ранее в другом зарубежном сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону, нашли следы взрывчатки, а также выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна, напоминает «Свободная пресса». По данным ФСБ, сухогруз в конце мая находился в украинском порту Килия. Позже в порту Тузла в Турции полностью сменили команду из 12 граждан Украины и изменили название судна.

