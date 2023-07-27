ФСБ выявила еще один следовавший в Россию сухогруз со следами взрывчатки
Следы взрывчатки — тротила и динитротолуола — обнаружили в трюме и на поверхности шлюпки иностранного сухогруза BMO River, следовавшего из турецкого Синопа в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Ведомство указало, что в июне и июле гражданское судно дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области. Как отметили в ФСБ, иностранный сухогруз мог быть использован для доставки взрывчатки на Украину, пишет Ura.ru.
Правоохранители запретили проход корабля под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим убытием судна за пределы территориального моря.
Ранее в другом зарубежном сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону, нашли следы взрывчатки, а также выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна, напоминает «Свободная пресса». По данным ФСБ, сухогруз в конце мая находился в украинском порту Килия. Позже в порту Тузла в Турции полностью сменили команду из 12 граждан Украины и изменили название судна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru