Следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна
Следы взрывчатки обнаружили в сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону для перевозки зерна. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, правоохранители выявили «признаки стороннего вмешательства» в конструктивные части судна.
По данным ФСБ, в конце мая сухогруз находился в порту Килия в Одесской области Украины. В июле в турецком порту Тузла судовую команду, состоявшую из 12 граждан Украины, полностью сменили. Также было изменено название судна, пишет RT. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования корабля для доставки взрывчатых веществ на Украину.
Правоохранители запретили проход сухогруза под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив «с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru