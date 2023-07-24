Следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, правоохранители выявили «признаки стороннего вмешательства» в конструктивные части судна.

По данным ФСБ, в конце мая сухогруз находился в порту Килия в Одесской области Украины. В июле в турецком порту Тузла судовую команду, состоявшую из 12 граждан Украины, полностью сменили. Также было изменено название судна, пишет RT. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования корабля для доставки взрывчатых веществ на Украину.

Правоохранители запретили проход сухогруза под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив «с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ».

