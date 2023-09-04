Силовики предотвратили теракт под Калугой

Силовые структуры пресекли совершение теракта на линии ЛЭП в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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Два взрывных устройства были заложены на опорах ЛЭП близ деревни Ивочка на высоте двух метров. Специалисты приняли меры по их обезвреживанию и отправке на экспертизу.

Установлено, что взрывные устройства — аналоги С-4 иностранного производства. Их мощность — 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно таймеру, взрыв должен был произойти 5 сентября.

Ранее сообщалось, что в районах сел Козино и Горналь Курской области было посажено два украинских беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПроисшествияСиловикиКалужская ОбластьТеракт

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