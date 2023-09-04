Силовики предотвратили теракт под Калугой
Силовые структуры пресекли совершение теракта на линии ЛЭП в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Два взрывных устройства были заложены на опорах ЛЭП близ деревни Ивочка на высоте двух метров. Специалисты приняли меры по их обезвреживанию и отправке на экспертизу.
Установлено, что взрывные устройства — аналоги С-4 иностранного производства. Их мощность — 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно таймеру, взрыв должен был произойти 5 сентября.
Ранее сообщалось, что в районах сел Козино и Горналь Курской области было посажено два украинских беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru