ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

Уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" возбудило ФСБ по Самарской области.

ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб

Так, в разглашении коммерческой тайны обвиняют инженера-конструктора предприятия.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Воронеже, силовики задержали завербованного украинскими боевиками россиянина, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:Уголовное ДелоФСБ"автоваз"

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