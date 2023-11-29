ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»
29 ноября 202312:41
Уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на "АвтоВАЗе" возбудило ФСБ по Самарской области.
Так, в разглашении коммерческой тайны обвиняют инженера-конструктора предприятия.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Воронеже, силовики задержали завербованного украинскими боевиками россиянина, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru