ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб
Пособница украинских спецслужб, склонявшая российских военных переходить на сторону ВСУ, задержана в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, женщина склоняла бойцов-участников специальной военной операции к переходу на сторону Украины.
«В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ», — указали в ФСБ.
Других подробностей произошедшего не приводится. Против задержанной возбудили уголовное дело о госизмене.
Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии, который за деньги от спецслужб противника отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике производства РФ. Мужчину подозревают в госизмене, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru