Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля

Режим оповещения о ЧС введен в подмосковном городе Лобня. Местные власти призвали жителей не поддаваться панике, сообщила глава городского округа Анна Кротова.

СМИ: В Подмосковье обнаружили в машине взрывное устройство

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что в Лобне обнаружили в машине взрывное устройство и что правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого. Его личность установлена, правоохранители проверяют его на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Жители трех соседних домов на месте инцидента были эвакуированы более 300 человек. На месте работают взрывотехники, двор, в котором стоит машина, оцеплен, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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