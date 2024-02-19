Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что в Лобне обнаружили в машине взрывное устройство и что правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого. Его личность установлена, правоохранители проверяют его на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Жители трех соседних домов на месте инцидента были эвакуированы более 300 человек. На месте работают взрывотехники, двор, в котором стоит машина, оцеплен, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

