ФСБ уличила главу Новочебоксарска в превышении должностных полномочий

Отмечается, что чиновника поместили под домашний арест. Следствие считает, что фигурант помогал строительной компании, с руководством которой его связывали дружеские отношения, с августа 2021 года по октябрь 2023 года. Администрация Новочебоксарска необоснованно подписала с предприятием госконтракты, их общая сумма — 200 млн рублей. Взамен чиновник получил автомобиль бизнес-класса Genesis GV80.

Кроме того, в ходе обыска силовики изъяли у арестованного крупную сумму наличных денежных средств.

Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя фирмы за получение взятки в размере двух миллионов рублей в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

