ФСБ уличила главу Новочебоксарска в превышении должностных полномочий
Сотрудники ФСБ задержали руководителя администрации Новочебоксарска (Республика Чувашия). Против него возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и участия в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что чиновника поместили под домашний арест. Следствие считает, что фигурант помогал строительной компании, с руководством которой его связывали дружеские отношения, с августа 2021 года по октябрь 2023 года. Администрация Новочебоксарска необоснованно подписала с предприятием госконтракты, их общая сумма — 200 млн рублей. Взамен чиновник получил автомобиль бизнес-класса Genesis GV80.
Кроме того, в ходе обыска силовики изъяли у арестованного крупную сумму наличных денежных средств.
Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя фирмы за получение взятки в размере двух миллионов рублей в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru