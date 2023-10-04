Бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей

Мера в отношении него будет действовать два месяца. По предварительной информации, мужчина находится за границей. Он начнет отбывать срок с момента экстрадиции.

Губина обвиняют в получении взятки в 7,3 миллиарда рублей от хакерской группы Infraud Organization, а также в превышении должностных полномочий.

Ранее экс-сотрудник Минобороны получил семь с половиной лет за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

