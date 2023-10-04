Бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей

Экс-заместителя начальника следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

Экс-помощник прокурора Каспийска предстанет перед судом за взятки

Мера в отношении него будет действовать два месяца. По предварительной информации, мужчина находится за границей. Он начнет отбывать срок с момента экстрадиции.

Губина обвиняют в получении взятки в 7,3 миллиарда рублей от хакерской группы Infraud Organization, а также в превышении должностных полномочий.

Ранее экс-сотрудник Минобороны получил семь с половиной лет за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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