ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных

В сообщении говорится, что 35-летний мужчина уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошёл ускоренное обучение, в том числе курсы медицинской, тактической и огневой подготовки.

Отмечается, что петербуржец поддерживал связь с боевиками нацформирований Украины и планировал присоединиться к ним для совершения диверсий против Вооруженных сил России и мирного населения.

Мужчину задержали в Крыму, где он намеревался незаконно пересечь госграницу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «покушение на участие в незаконном вооруженном формировании».

Ранее в Волгограде сотрудникик ФСБ задержали приверженца националистической идеологии с оружием и взрывчаткой, сообщает RT.

