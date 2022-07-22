ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных
Сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования на Украине, сообщила пресс-служба управления ведомства по республике Крым и городу Севастополю.
В сообщении говорится, что 35-летний мужчина уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошёл ускоренное обучение, в том числе курсы медицинской, тактической и огневой подготовки.
Отмечается, что петербуржец поддерживал связь с боевиками нацформирований Украины и планировал присоединиться к ним для совершения диверсий против Вооруженных сил России и мирного населения.
Мужчину задержали в Крыму, где он намеревался незаконно пересечь госграницу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «покушение на участие в незаконном вооруженном формировании».
Ранее в Волгограде сотрудникик ФСБ задержали приверженца националистической идеологии с оружием и взрывчаткой, сообщает RT.
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