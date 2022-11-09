ФСБ сообщила о разоблачении занимавшегося шпионажем украинского полковника

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Штыбликов будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима по совокупности с наказанием в виде 5 лет колонии строгого режима, назначенным Севастопольским городским судом в 2017 году за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

Отмечается, что в 2014 году полковник по заданию украинской разведки остался в Крыму, получил российское гражданство и устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей ЧФ РФ. Штыбликов передавал Украине секретные сведения о деятельности воинских частей на полуострове, при этом правоохранителям удалось своевременно пресечь шпионскую деятельность.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области девятерых украинцев, готовивших террористические атаки в отношении сотрудников военно-гражданской администрации региона, напоминает «Свободная пресса».

