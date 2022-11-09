ФСБ сообщила о разоблачении занимавшегося шпионажем украинского полковника
ФСБ разоблачила самого высокопоставленного украинского разведчика-нелегала в РФ — полковника Главного управления разведки Минобороны Украины, его приговорили к 19,5 года заключения за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.
Штыбликов будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима по совокупности с наказанием в виде 5 лет колонии строгого режима, назначенным Севастопольским городским судом в 2017 году за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
Отмечается, что в 2014 году полковник по заданию украинской разведки остался в Крыму, получил российское гражданство и устроился на гражданскую позицию в одну из воинских частей ЧФ РФ. Штыбликов передавал Украине секретные сведения о деятельности воинских частей на полуострове, при этом правоохранителям удалось своевременно пресечь шпионскую деятельность.
Накануне ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области девятерых украинцев, готовивших террористические атаки в отношении сотрудников военно-гражданской администрации региона, напоминает «Свободная пресса».
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