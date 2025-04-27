Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас в Иране увеличилось до 1139

В Иране количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге страны выросло до 1 тысячи 139 человек. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написала представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

До этого говорилось о более чем 800 пострадавших. По ее словам, раненые находятся в медучреждениях. Отмечается, что часть пострадавших была доставлена в Шираз и Лурестан воздушным транспортом. Мохаджерани также добавила, что ситуация в порту Шахид-Раджаи находится под контролем.

Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани сообщил, что в настоящий момент общее число погибших в результате взрыва составляет 25 человек. По его словам, 21 тело уже передали для проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет портал «Sharghdaily». Согласно информации источника, тела десяти погибших опознаны, в том числе двух женщин и восьми мужчин.