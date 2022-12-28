ФСБ сообщила о ликвидации боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о ликвидации двух ранее судимых россиян, которые входили в террористическое сообщество одной из колоний региона. В ФСБ считают, что они готовили теракт в Чегеме в Кабардино-Балкарии и действовали по заданию украинских спецслужб. После они планировали уехать на Украину для того, чтобы воевать против российской армии.

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В спецслужбе отметили, что при задержании в пригороде Нальчика в понедельник подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты. У них были обнаружены самодельная бомба, автомат и пистолет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное по трем статьям УК РФ, в том числе о незаконном приобретении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины были ликвидированы диверсанты.

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ТЕГИ:Кабардино-балкарияФСБ
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