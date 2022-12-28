ФСБ сообщила о ликвидации боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Украины

В спецслужбе отметили, что при задержании в пригороде Нальчика в понедельник подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты. У них были обнаружены самодельная бомба, автомат и пистолет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное по трем статьям УК РФ, в том числе о незаконном приобретении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины были ликвидированы диверсанты.

