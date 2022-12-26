ФСБ назвала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов

Командиром диверсантов, ликвидированных при попытке попасть на территорию Брянской области, был 34-летний Юрий Горовец с позывным «Святоша», сообщает РИА Новости.

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России также добавили, что в состав диверсионно-разведывательной группы входили 32-летний сапёр с позывным «Не пей пиво», 38-летний сапёр с позывным «Тарасий», а также 19-летний участник с позывным «Аполлон».

Уточняется, что все диверсанты были гражданами Украины.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины были ликвидированы диверсанты, вооруженные немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:СпецоперацияБрянская ОбластьУкраинаФСБ
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