ФСБ назвала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов
Командиром диверсантов, ликвидированных при попытке попасть на территорию Брянской области, был 34-летний Юрий Горовец с позывным «Святоша», сообщает РИА Новости.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России также добавили, что в состав диверсионно-разведывательной группы входили 32-летний сапёр с позывным «Не пей пиво», 38-летний сапёр с позывным «Тарасий», а также 19-летний участник с позывным «Аполлон».
Уточняется, что все диверсанты были гражданами Украины.
Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины были ликвидированы диверсанты, вооруженные немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- В кабинете главы Росавиации провели обыск
- Бывший советник Кучмы призвал украинцев покинуть Киев
- Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии
- Депутат заявил, что повышение налогов для уехавших из РФ не затронет работающих удалённо
- Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году
- Дилеры назвали стоимость электрического «Москвича»
- ФСБ назвала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов
- Военный эксперт: армия РФ готовится к новому этапу спецоперации на Украине
- Путин заявил о готовности лидеров стран СНГ решать возникающие разногласия
- Белоцерковскую намерены заочно судить по делу о фейках о российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru