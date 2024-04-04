ФСБ РФ задержала троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»
В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта: гражданин России и двое иностранных граждан были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.
Согласно данным, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Отмечается, что третий задержанный занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей теракта.
Указывается, что все трое задержанных являются выходцами из Центральной Азии, один из них имеет гражданство России.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что, по последним данным, при теракте погибли шесть детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru