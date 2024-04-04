ФСБ РФ задержала троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Согласно данным, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Отмечается, что третий задержанный занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей теракта.

Указывается, что все трое задержанных являются выходцами из Центральной Азии, один из них имеет гражданство России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что, по последним данным, при теракте погибли шесть детей, передает «Радиоточка НСН».

