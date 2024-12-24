Житель Крыма получил 22 года тюрьмы за теракты на железной дороге

По данным следствия, в 2022 года Левченко начал сотрудничество с ГУР Украины, в рамках которого прошёл специализированное обучение. Затем он получил задание изготовить взрывчатку и определить два объекта для терактов.

После этого Левченко дважды подорвал железнодорожное полотно во время прохождения грузовых железнодорожных составов. Во время подготовки следующего теракта он был задержан.

По решению суда, мужчина проведёт в заключении 22 года - пять лет в тюрьме, а затем ещё 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере миллиона рублей.

Ранее студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова отправили в колонию на 16 лет за госизмену и об участие в деятельности террористической организации, сообщает RT.