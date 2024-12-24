Житель Крыма получил 22 года тюрьмы за теракты на железной дороге
Южный окружной военный суд признал жителя Крыма Павла Левченко виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе о госизмене и совершении терактов.
По данным следствия, в 2022 года Левченко начал сотрудничество с ГУР Украины, в рамках которого прошёл специализированное обучение. Затем он получил задание изготовить взрывчатку и определить два объекта для терактов.
После этого Левченко дважды подорвал железнодорожное полотно во время прохождения грузовых железнодорожных составов. Во время подготовки следующего теракта он был задержан.
По решению суда, мужчина проведёт в заключении 22 года - пять лет в тюрьме, а затем ещё 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере миллиона рублей.
Ранее студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова отправили в колонию на 16 лет за госизмену и об участие в деятельности террористической организации, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стыд за новогодние корпоративы испытывают 15% россиян
- Индийские машинисты будут учиться водить поезда на российских тренажерах
- Украинский депутат призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus
- Киев заявили о получении первого миллиарда долларов за счет активов РФ
- Житель Крыма получил 22 года тюрьмы за теракты на железной дороге
- Сергей Шнуров раскритиковал вокальные данные Инстасамки
- Мюзикл «Руки вверх» планируют выпустить в России через год
- Глава СПЧ Фадеев призвал следить за помилованными за участие в СВО
- «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым стал главным фильмом 2024 года
- Роскомнадзор подтвердил обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru