НАК: В России в 2024 году предотвратили 190 терактов

Почти 200 терактов предотвратили в России в 2024 году. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов», — указали в ведомстве.

В частности, силовики предотвратили шесть нападений, готовившихся в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

По данным НАК, в текущем году были задержаны свыше 1700 бандитов и их пособников, 38 преступников нейтрализовали, пишет RT.

Ранее в НАК сообщили, что на Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 теракта.

