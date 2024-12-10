НАК: В России в 2024 году предотвратили 190 терактов
Почти 200 терактов предотвратили в России в 2024 году. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов», — указали в ведомстве.
В частности, силовики предотвратили шесть нападений, готовившихся в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.
По данным НАК, в текущем году были задержаны свыше 1700 бандитов и их пособников, 38 преступников нейтрализовали, пишет RT.
Ранее в НАК сообщили, что на Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 теракта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru