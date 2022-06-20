ФСБ разоблачила сыщиков и налоговиков, собиравших данные о силовиках

ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и белорусским Комитетом государственной безопасности разоблачила частных сыщиков и налоговиков, которые незаконно собирали данные граждан, в том числе военных, и передавали их третьим лицам. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

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Отмечается, что представители частного сыска и сотрудники налоговых органов занимались сбором информации, охраняемой законом, в том числе в интересах иностранных граждан.

С 2019 года злоумышленники передали сведения о более чем 30 гражданах, среди которых военнослужащие, сотрудники правоохранительных и правоприменительных органов, отмечает РЕН ТВ.

Возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве, пишет RT.

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