Концертное новогоднее затишье в России объяснили экономией на корпоративах
Артисты стали выступать реже на Новый год, поскольку снизилось число частных мероприятий, сказал НСН Артем Евсеенко. В свою очередь Евгений Финкельштейн объяснил НСН новогоднее затишье тем, что звезды уезжают отдыхать, а их поклонники предпочитают проводить время дома с родными.
Снижение числа новогодних выступлений объясняется тем, что стали реже проводиться частные мероприятия: вместо того, чтобы пригласить артиста отдельно, работодатели предпочитают покупать билеты на концерты своим сотрудникам. Об этом НСН заявил руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко.
Российский музыкальный рынок находится в состоянии сезонного затишья после неудачного новогоднего периода, когда многие артисты недосчитались концертов и корпоративных выступлений. Об этом музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в интервью ТАСС. По словам Евсеенко, сегодня значительно снизился спрос на дорогие корпоративы, работодатели пытаются сэкономить на торжествах, соответственно, меньше выступлений и у артистов.
«Существует снижение спроса на дорогие корпоративные мероприятия. Заказчики переходят на более бюджетные варианты: компания, которая ранее заказывала на корпоратив артиста, покупает билеты на концерт для своих сотрудников, чтобы сократить издержки на проведение корпоративов. Это довольно распространенная практика. Поэтому большие предновогодние концерты были у очень крупных артистов, хотя раньше такого не было. Количество же частных мероприятий, естественно, уменьшилось. Отказа от звезд нет, но есть переформатирование. Кроме того, если раньше заказчики могли себе позволить артиста за миллион, то сегодня — за пятьсот или сто тысяч», — сказал Евсеенко.
Также, добавил собеседник НСН, сегодня артисты пытаются экономить на создании качественных хитов, подыскивая менее дорогие студии и авторов, из-за чего время работы над альбомом существенно растягивается.
«Сейчас артисты экономят на создании качественных песен. Создать один качественный трек довольно дорого. Создание альбомов растягивается во времени, если не удалось заработать достаточно денег. Дело совершенно не в мотивации. Артисты или их продюсеры считают деньги, они начинают искать менее дорогие студии и авторов», — заключил он.
В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн предположил в разговоре с НСН, что количество концертов у артистов уменьшилось из-за того, что россияне стали воспринимать Новый год больше как семейный праздник, который отмечают дома.
«Сейчас Новый год стал более семейным праздником, который нужно встречать дома с близкими. Это отражается на продажах билетов на концерты. При этом рынок вырос примерно на 25% за год. Кроме того, люди во время новогодних каникул ходят на елки, балеты, спектакли. Этот рынок очень сильно увеличивается, по продажам в том числе. Он вырос и по сравнению с прошлым годом. А артисты на январские праздники традиционно уезжают, они отдыхают так же, как и все нормальные люди, хотя количество концертов в январе все равно не сократилось. Вообще выступления у артистов в течение года распределены равномерно, у них вообще нет свободных дней», — сказал Финкельштейн.
По версии Бабичева, оживление музыкального рынка возможно ближе к февралю-марту, когда начнется подготовка к весенне-летнему концертному сезону и появятся новые релизы с более «солнечным» настроением.
Ранее певица Виктория Цыганова считает, что артисты, называющие себя патриотами, не должны получать деньги за выступления в День защитника Отечества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
