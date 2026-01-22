Также, добавил собеседник НСН, сегодня артисты пытаются экономить на создании качественных хитов, подыскивая менее дорогие студии и авторов, из-за чего время работы над альбомом существенно растягивается.

«Сейчас артисты экономят на создании качественных песен. Создать один качественный трек довольно дорого. Создание альбомов растягивается во времени, если не удалось заработать достаточно денег. Дело совершенно не в мотивации. Артисты или их продюсеры считают деньги, они начинают искать менее дорогие студии и авторов», — заключил он.

В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн предположил в разговоре с НСН, что количество концертов у артистов уменьшилось из-за того, что россияне стали воспринимать Новый год больше как семейный праздник, который отмечают дома.

«Сейчас Новый год стал более семейным праздником, который нужно встречать дома с близкими. Это отражается на продажах билетов на концерты. При этом рынок вырос примерно на 25% за год. Кроме того, люди во время новогодних каникул ходят на елки, балеты, спектакли. Этот рынок очень сильно увеличивается, по продажам в том числе. Он вырос и по сравнению с прошлым годом. А артисты на январские праздники традиционно уезжают, они отдыхают так же, как и все нормальные люди, хотя количество концертов в январе все равно не сократилось. Вообще выступления у артистов в течение года распределены равномерно, у них вообще нет свободных дней», — сказал Финкельштейн.

По версии Бабичева, оживление музыкального рынка возможно ближе к февралю-марту, когда начнется подготовка к весенне-летнему концертному сезону и появятся новые релизы с более «солнечным» настроением.

