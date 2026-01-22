Хинштейн сообщил о переломе бедра после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что был прооперирован после дорожно-транспортного происшествия и проходит лечение в Курской областной клинической больнице. По его словам, врачи диагностировали перелом бедренной кости, из-за чего ему предстоит провести в медучреждении определенное время.
Глава региона уточнил, что состояние оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально, однако операция прошла успешно.
Несмотря на рекомендации врачей временно ограничить внешние контакты и рабочую деятельность, Хинштейн заявил, что намерен продолжать заниматься текущими вопросами в пределах возможного.
Он также поблагодарил сотрудников скорой помощи и медицинский персонал областной больницы за оперативную и профессиональную помощь, а также Минздрав России. Губернатор отметил, что отказался от предложения пройти дальнейшее лечение в одной из московских клиник, решив остаться в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Очень жестоко!»: Волынец объяснила заявление главы Кузбасса о пьяных матерях в роддоме
- Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом
- Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам
- Концертное новогоднее затишье в России объяснили экономией на корпоративах
- Хинштейн сообщил о переломе бедра после ДТП
- Бывший украинский депутат объяснил критику Зеленского в адрес Европы
- Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и невнимании к Европе
- Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ
- Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале
- В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru