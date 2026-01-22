Хинштейн сообщил о переломе бедра после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что был прооперирован после дорожно-транспортного происшествия и проходит лечение в Курской областной клинической больнице. По его словам, врачи диагностировали перелом бедренной кости, из-за чего ему предстоит провести в медучреждении определенное время.

Глава региона уточнил, что состояние оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально, однако операция прошла успешно.

Несмотря на рекомендации врачей временно ограничить внешние контакты и рабочую деятельность, Хинштейн заявил, что намерен продолжать заниматься текущими вопросами в пределах возможного.

Он также поблагодарил сотрудников скорой помощи и медицинский персонал областной больницы за оперативную и профессиональную помощь, а также Минздрав России. Губернатор отметил, что отказался от предложения пройти дальнейшее лечение в одной из московских клиник, решив остаться в регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
