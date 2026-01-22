Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам
Четыре крупных российских банка — Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк — снизили ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетинговое агентство Marcs.
Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам «Сохраняй» на сроках до шести месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также снижены максимальная ставка по вкладу «Новые деньги» на три месяца — до 15,3%, и базовая ставка — до 14,8%.
Россельхозбанк во всех сегментах сократил ставки по вкладам «Сохраняй» в рублях на 0,45-1,8 процентного пункта. Максимальная доходность по таким вкладам теперь составляет 15,25%.
Совкомбанк и МКБ также скорректировали условия. Совкомбанк понизил ставки в массово-высокодоходном и VIP-сегментах на 0,5 процентного пункта — до 10,6-15%, а МКБ сократил ставки в массовом сегменте на 0,1-1 процентный пункт, до 10-15,7%. Изменения последовали после снижения ключевой ставки Банком России до 16% годовых, передает «Радиоточка НСН».
