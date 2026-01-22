Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам

Четыре крупных российских банка — Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Московский кредитный банк — снизили ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маркетинговое агентство Marcs.

Газпромбанк уменьшил ставки по вкладам «Сохраняй» на сроках до шести месяцев на 0,19-0,4 процентного пункта, до 12,4-15,3%. Также снижены максимальная ставка по вкладу «Новые деньги» на три месяца — до 15,3%, и базовая ставка — до 14,8%.