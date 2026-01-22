В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева
Вооруженным силам РФ следует отвечать на атаки ВСУ не точечными ударами, а массированными действиями. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
По его словам, необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины, благодаря которой Киев получает оружие.
«Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли... Это стратегические объекты... Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут», - пдчеркнул парламентарий.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина российская армия может использовать новое оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
