В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева

Вооруженным силам РФ следует отвечать на атаки ВСУ не точечными ударами, а массированными действиями. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Армия РФ нанесла массированный удар по ВПК Украины

По его словам, необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины, благодаря которой Киев получает оружие.

«Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли... Это стратегические объекты... Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут», - пдчеркнул парламентарий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина российская армия может использовать новое оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

