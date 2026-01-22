По его словам, необходимо полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины, благодаря которой Киев получает оружие.

«Порты Одессы, Николаева должны быть снесены с лица земли... Это стратегические объекты... Если это уничтожить, может быть, ВСУ что-то поймут», - пдчеркнул парламентарий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина российская армия может использовать новое оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».