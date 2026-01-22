Учитывая текущий темп роста инфляции Банк России на февральском заседании возьмет паузу, и подогревать вряд ли что-то будет, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. Шохин подчеркнул, что уже сейчас надо начинать подогревать экономику.

Кабаков считает, что снижение ставки вероятно только на мартовском заседании ЦБ.