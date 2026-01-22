Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале

Всегда приходится делать выбор: либо замедление темпов экономического роста, либо высокая инфляция, заявил в беседе с НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Учитывая текущий темп роста инфляции Банк России на февральском заседании возьмет паузу, и подогревать вряд ли что-то будет, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. Шохин подчеркнул, что уже сейчас надо начинать подогревать экономику.

Кабаков считает, что снижение ставки вероятно только на мартовском заседании ЦБ.

«Если опираться на те данные, которые мы имеем на текущий момент, то вполне можно предположить, что на ближайшем, февральском заседании Банк России возьмет паузу, и подогревать вряд ли что-то будет, учитывая текущий темп роста инфляции. Снижение ставки на февральском заседании регулятора не предвидится. Большинство экспертов и аналитиков сходится во мнении, что снижение ставки вероятно только на мартовском заседании ЦБ», - отметил эксперт.

По его словам, ЦБ будет снижать ставку по мере того, как будет замедляться инфляция.

«Центробанк отвечает за инфляцию и за рубль, а подогревать экономику может правительство, но лоббирование тех или иных интересов в рамках российской экономики со стороны РСПП говорит о том, что у нас никто ничего не подогревает. Правительству и Минфину надо отдавать себя отчет, что мы сейчас находимся в определенных условиях, когда достаточно большая часть бюджета идет по военным статьям расходов, и в этом отношении перенаправление этих потоков будет во многом упираться в инвестиции. Можно говорить о том, что ЦБ будет снижать ставку по мере того, как будет замедляться инфляция. Всегда приходится делать выбор: либо замедление темпов экономического роста, либо высокая инфляция», - пояснил Кабаков.

На сайте Банка России указывается, что очередное заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 20 марта. 26 февраля пройдет совещание, где подготовят резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

