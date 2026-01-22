Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ
Россия ответит на высылку из Германии заместителя военного атташе российского посольства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.
Информация о высылке российского дипломата изначально появилась в журнале Der Spiegel, напоминает RT. В публикации говорится, что это связано с задержанием в ФРГ женщины, которую подозревают в якобы шпионаже в пользу России.
Позже решение о высылке заместителя военного атташе подтвердили в МИД германии.
«Москва даст соответствующий ответ», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в МИД РФ объявили, что российские власти объявили персонами нон грата двух румынских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
