Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ

Россия ответит на высылку из Германии заместителя военного атташе российского посольства. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД РФ.

Информация о высылке российского дипломата изначально появилась в журнале Der Spiegel, напоминает RT. В публикации говорится, что это связано с задержанием в ФРГ женщины, которую подозревают в якобы шпионаже в пользу России.

Позже решение о высылке заместителя военного атташе подтвердили в МИД германии.

«Москва даст соответствующий ответ», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД РФ объявили, что российские власти объявили персонами нон грата двух румынских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДипломатыВысылкаГерманияМИД РФ

