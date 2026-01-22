Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс в течение ближайшего года активизирует работу по укреплению безопасности в Арктике, а первые практические результаты этих усилий ожидаются уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью Reuters.
По его словам, в рамках альянса планируется провести консультации с высшим военным командованием для определения дополнительных потребностей в сфере арктической безопасности. Рютте выразил уверенность, что необходимые решения могут быть подготовлены в сжатые сроки, и допустил, что реализация договоренностей начнется в начале 2026 года.
Генсек также отметил, что к укреплению безопасности в Арктике готовы подключиться и те страны НАТО, которые географически не относятся к арктическому региону. По его оценке, союзники заинтересованы во внесении своего вклада в общие усилия альянса.
Кроме того, Рютте подчеркнул, что в ходе его обсуждений с президентом США Дональдом Трампом тема добычи полезных ископаемых в Гренландии не затрагивалась. Он уточнил, что переговоры по будущему острова будут вестись между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией. Отвечая на вопрос о доверии к заявлениям Трампа, генсек НАТО заявил, что американскому президенту можно верить на слово, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом
- Крупнейшие банки снизили ставки по рублевым вкладам
- Концертное новогоднее затишье в России объяснили экономией на корпоративах
- Хинштейн сообщил о переломе бедра после ДТП
- Бывший украинский депутат объяснил критику Зеленского в адрес Европы
- Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и невнимании к Европе
- Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ
- Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале
- В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева
- Блогеры объяснили необходимость маркировки «человеческого» контента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru