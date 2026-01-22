Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс в течение ближайшего года активизирует работу по укреплению безопасности в Арктике, а первые практические результаты этих усилий ожидаются уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По его словам, в рамках альянса планируется провести консультации с высшим военным командованием для определения дополнительных потребностей в сфере арктической безопасности. Рютте выразил уверенность, что необходимые решения могут быть подготовлены в сжатые сроки, и допустил, что реализация договоренностей начнется в начале 2026 года.