Рютте раскрыл дальнейшие действия НАТО после переговоров с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс в течение ближайшего года активизирует работу по укреплению безопасности в Арктике, а первые практические результаты этих усилий ожидаются уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По его словам, в рамках альянса планируется провести консультации с высшим военным командованием для определения дополнительных потребностей в сфере арктической безопасности. Рютте выразил уверенность, что необходимые решения могут быть подготовлены в сжатые сроки, и допустил, что реализация договоренностей начнется в начале 2026 года.

Трамп заявил, что подготовил с НАТО рамки сделки по Гренландии

Генсек также отметил, что к укреплению безопасности в Арктике готовы подключиться и те страны НАТО, которые географически не относятся к арктическому региону. По его оценке, союзники заинтересованы во внесении своего вклада в общие усилия альянса.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что в ходе его обсуждений с президентом США Дональдом Трампом тема добычи полезных ископаемых в Гренландии не затрагивалась. Он уточнил, что переговоры по будущему острова будут вестись между Соединенными Штатами, Данией и самой Гренландией. Отвечая на вопрос о доверии к заявлениям Трампа, генсек НАТО заявил, что американскому президенту можно верить на слово, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры