Обвинять матерей в гибели новорожденных детей неприемлемо, однако в ситуации с главой Кузбасса речь может идти об эмоциональном срыве. Об этом НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк удалил из соцсетей видео, где обвинил матерей в смерти младенцев в новокузнецком роддоме. До этого во время прямого эфира в соцсети «В контакте» он заявил, что некоторые женщины якобы рожали в состоянии алкогольного опьянения. Середюк высказал мнение, что большинство детей были недоношенными из-за того, что их матери не наблюдались у врачей, пренебрегали своим здоровьем и имели вредные привычки. Видеозапись прямого эфира вызвала резкую критику.

«Обвинять родителей в гибели детей, конечно же, очень жестоко по отношению к ним, потому что они и так потеряли самое дорогое, что может быть на свете. Тем более что есть и родители, которые даже если и имели проблемы со здоровьем, но точно в этом не виноваты. Может быть он сказал сгоряча, в эмоциональном состоянии, потому что человек действительно переживал. Теперь губернатор удалил эту запись, потому что понимает, что поступил неправильно», - прокомментировала собеседница НСН.