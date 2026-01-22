«Очень жестоко!»: Волынец объяснила заявление главы Кузбасса о пьяных матерях в роддоме
Губернатор удалил видеозапись со словами о пьяных матерях в роддоме Новокузнецка, потому что понял свою ошибку, заявила НСН председатель Национального родительского комитета.
Обвинять матерей в гибели новорожденных детей неприемлемо, однако в ситуации с главой Кузбасса речь может идти об эмоциональном срыве. Об этом НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк удалил из соцсетей видео, где обвинил матерей в смерти младенцев в новокузнецком роддоме. До этого во время прямого эфира в соцсети «В контакте» он заявил, что некоторые женщины якобы рожали в состоянии алкогольного опьянения. Середюк высказал мнение, что большинство детей были недоношенными из-за того, что их матери не наблюдались у врачей, пренебрегали своим здоровьем и имели вредные привычки. Видеозапись прямого эфира вызвала резкую критику.
«Обвинять родителей в гибели детей, конечно же, очень жестоко по отношению к ним, потому что они и так потеряли самое дорогое, что может быть на свете. Тем более что есть и родители, которые даже если и имели проблемы со здоровьем, но точно в этом не виноваты. Может быть он сказал сгоряча, в эмоциональном состоянии, потому что человек действительно переживал. Теперь губернатор удалил эту запись, потому что понимает, что поступил неправильно», - прокомментировала собеседница НСН.
Волынец, при этом, назвала общемировой тенденцией рост числа недоношенных новорожденных.
«Это происходит не только в Росси, но и в других странах. У нас абсолютно здоровых детей рождается всего 4% - первая группа здоровья, где вообще все идеально, правда, это не говорит о том, что все остальные дети имеют какие-то серьезные патологии. Однако очень много детей рождаются недоношенными. С этим связано строительство перинатальных центров, поскольку они оснащены всей новейшей техникой для принятия родов при проблемной беременности», - отметила эксперт.
Ирина Волынец перечислила факторы риска, способствующие невынашиванию беременности.
«Экология, стресс, откладывание рождения ребенка на более поздний срок, аборты, питание неправильное, ожирение. У нас сейчас лишний вес у половины матерей, а это может привести к проблемам с вынашиванием ребенка. Вредные привычки усугубляют. Очень часто недоношенные дети рождаются именно у женщин, которые либо до беременности, либо во время неё злоупотребляли или вообще принимали алкоголь или наркотики. При этом недоношенный ребенок может родиться также у женщины, которая вообще никогда в жизни не употребляла алкоголь или наркотики. То есть здесь всех грести под одну гребенку неправильно», - заключила председатель Национального родительского комитета. Она выразила соболезнования матерям и близким погибших младенцев.
В новогодние праздники в роддоме №1 городской больницы Новокузнецка умерли девять новорожденных. В рамках уголовного дела были задержаны главврач больницы и заведующий отделением реанимации роддома.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор заступился за врачей и призвал дождаться выводов экспертов. Сердюк отметил, что у каждого младенца был свой лечащий врач, а погибшие младенцы родились с разной степенью недоношенности и вес некоторых не превышал 600 г.
