Бывший украинский депутат объяснил критику Зеленского в адрес Европы

Комментируя слова украинского президента о том, что Европа не знает, как реагировать на ситуацию с Гренландией, он допустил, что такая критика связана с тем, что Зеленский мог получить от главы Белого дома «то, чего так долго желал — гарантии личной безопасности».

Олейник считает, что Трамп мог объяснить лидеру Украины «своё видение решения вопроса о территориальных уступках», и указать на то, что «Европа не поможет Киеву».

«Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил он.

Ранее Трамп назвал встречу c Зеленским в Давосе «продуктивной и содержательной», добавив, что «конфликт должен завершиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

