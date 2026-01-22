Бывший украинский депутат объяснил критику Зеленского в адрес Европы
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, скорее всего, была «жёстким ультимативным монологом» со стороны американского лидера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Комментируя слова украинского президента о том, что Европа не знает, как реагировать на ситуацию с Гренландией, он допустил, что такая критика связана с тем, что Зеленский мог получить от главы Белого дома «то, чего так долго желал — гарантии личной безопасности».
Олейник считает, что Трамп мог объяснить лидеру Украины «своё видение решения вопроса о территориальных уступках», и указать на то, что «Европа не поможет Киеву».
«Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил он.
Ранее Трамп назвал встречу c Зеленским в Давосе «продуктивной и содержательной», добавив, что «конфликт должен завершиться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший украинский депутат объяснил критику Зеленского в адрес Европы
- Зеленский обвинил Трампа в эгоизме и невнимании к Европе
- Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ
- Аналитик призвал не ждать снижения ключевой ставки в феврале
- В Госдуме призвали стереть с лица земли порты Одессы и Николаева
- Блогеры объяснили необходимость маркировки «человеческого» контента
- Россиянам назвали места для путешествий с ребенком на весенних каникулах
- Шаламе против Ди Каприо: Кто победит в главном противостоянии «Оскара»
- Даже по настроению: Как выявляют потенциальных террористов в соцсетях
- В Госдуме потребовали создать новую систему управления заповедниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru