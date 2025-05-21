ФСБ раскрыла схему хищений на 1 млрд рублей в сфере госзакупок

Сотрудники ФСБ раскрыли схему хищений на госзакупках. Ущерб составил 1 млрд рублей. Об этом сообщило управление ведомства по Ростовской области.

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Уточняется, что под подозрение попали директора предприятий ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Силовики установили, что пять фигурантов дела организовали преступную схему по выводу средств. Среди обвиняемых заместитель руководителя Росстандарта.

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание за такой проступок — 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала декана одного из ростовских вузов за получение взятки, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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