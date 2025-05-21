ФСБ задержало россиянина, работавшего на спецслужбы Киева
Задержан россиянин, сообщавший спецслужбам Киева данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
Уточняется, что речь идет о гражданине России 1987 года рождения. Мужчина оказывал содействие спецслужбам Украины в сборе разведывательной информации.
Так, с сентября 2023 года он установил контакты со спецслужбами Украины через Telegram и предоставлял им информацию по местам нахождения систем ПВО. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Ранее за финансирование украинской армии ФСБ РФ задержали жительницу Донецка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru