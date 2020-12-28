ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников

ФСБ задержала в 13 регионах России, в том числе в Московской и Ленинградской областях, 28 подпольных оружейников. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Сообщается о ликвидации 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия и более 9 тысяч патронов.