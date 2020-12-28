ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников

ФСБ задержала в 13 регионах России, в том числе в Московской и Ленинградской областях, 28 подпольных оружейников. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Сообщается о ликвидации 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия и более 9 тысяч патронов.

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Также изъято 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 9000 патронов, 165 основных частей оружия, 7 кг пороха, 20 единиц холодного оружия, передает РЕН ТВ.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин и президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН ранее заявили на фоне задержания ФСБ студента тамбовского колледжа, что нужно изменить работу с подрастающим поколением, чтобы оно не увлекалось терроризмом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеФСБ
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