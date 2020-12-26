ФСБ задержала террористов в Дагестане
Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД России задержали четырех участников международной организации «Исламское государство», запрещенной в России, при подготовке к теракту в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.
Террористы планировали взрыв около одного из административных зданий силовых структур в Махачкале. Также они намеревались напасть на сотрудников МВД, уточняет Газета.ru.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).
Следователи проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Силовики рассматривают возможность дополнительно квалифицировать противозаконную деятельность задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).
Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал, почему всё больше молодых людей в России становятся на путь террора.
«Во-первых, играет роль влияние внешней среды, различного рода фильмы, героизация террористов. Во-вторых, влияние интернета. Кроме того, кто-то из круга общения может заниматься пропагандой. Нам надо еще больше углубиться в воспитание молодежи: сильнее пропагандировать патриотизм, уважение к старшим, помощь ближним. Голова молодого человека не должна быть забита ненужными мыслями», - отметил депутат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса
- ФСБ задержала террористов в Дагестане
- В России за сутки выявили 29 258 новых случаев инфицирования коронавируса
- Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» пожилых людей
- Сборная России обыграла команду из США в матче молодежного ЧМ по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru