ФСБ задержала террористов в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД России задержали четырех участников международной организации «Исламское государство», запрещенной в России, при подготовке к теракту в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

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Террористы планировали взрыв около одного из административных зданий силовых структур в Махачкале. Также они намеревались напасть на сотрудников МВД, уточняет Газета.ru.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

Следователи проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Силовики рассматривают возможность дополнительно квалифицировать противозаконную деятельность задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал, почему всё больше молодых людей в России становятся на путь террора.

«Во-первых, играет роль влияние внешней среды, различного рода фильмы, героизация террористов. Во-вторых, влияние интернета. Кроме того, кто-то из круга общения может заниматься пропагандой. Нам надо еще больше углубиться в воспитание молодежи: сильнее пропагандировать патриотизм, уважение к старшим, помощь ближним. Голова молодого человека не должна быть забита ненужными мыслями», - отметил депутат.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ТерактыДагестанЗадержаниеФСБ
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