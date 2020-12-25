Больше патриотизма! В Госдуме рассказали, как остановить подростковый терроризм

«Во-первых, играет роль влияние внешней среды, различного рода фильмы, героизация террористов. Во-вторых, влияние интернета. Кроме того, кто-то из круга общения может заниматься пропагандой. Нам надо еще больше углубиться в воспитание молодежи: сильнее пропагандировать патриотизм, уважение к старшим, помощь ближним. Голова молодого человека не должна быть забита ненужными мыслями», - отметил депутат.



В свою очередь, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН напомнил, что подобных проблем не было в СССР.



«Когда у нас был комсомол, у нас террористов не было. А сейчас идеологическая обработка против России закладывает в умы молодежи негатив. В какой-то мере мы потеряли стержень здоровой идеологии. По телевидению ничего, кроме пошлости и полоскания грязного белья, не показывают. Всё это приводит к тому, что люди хотят проявить себя с помощью деструктивных действий», - сказал он.



По словам Гончарова, молодежи не хватает пропаганды идеалов.



«Нашей стране есть, чем гордиться. У нас больше тысячи Героев России, которые получили звание за свои подвиги. Они могут подавать пример подрастающему поколению. Раньше была организация «Наши», теперь ее нет. Когда молодежная политика появляется только под выборы, то люди ощущают, что потом никому не будут нужны. Кроме обиды и злости, это у них ничего не вызывает», - считает ветеран «Альфы».



Между тем, депутат Швыткин рассказал, почему действующие меры профилактики терроризма в России не всегда эффективны. «В школах проводятся различные тематические вечера, день борьбы с терроризмом в том числе, уроки мужества. Система отработана, просто ее нужно реализовывать эффективно. Иногда бывают случаи, когда подобная профилактика проводится лишь для галочки», - заключил парламентарий.



С начала года ФСБ неоднократно предотвращала теракты, которые готовили подростки. Так, летом в Красноярском крае задержали трех молодых людей, которые, по версии следствия, готовились взорвать здание ФСБ.

