ФСБ задержала украинского агента в Воронеже

Агента спецслужб Украины, который в том числе организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе, задержали в Воронеже. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что к противоправной деятельности по заданию Киева причастен россиянин 2005 года рождения. Фигурант был завербован через мессенджер Telegram украинскими спецслужбами. Злоумышленник за материальное вознаграждение участвовал в организации наблюдения за военными объектами в столичном регионе, подбирал в интернете иных лиц для содействия украинским спецслужбам, участвовал в работе специализирующихся на мошенничестве украинских кол-центров.

Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене, злоумышленника заключили под стражу. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ привлекла более 20 лиц к ответственности за угрозы покушения на руководство Роскомнадзора, пишет Ura.ru.

