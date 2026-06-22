ФСБ задержала украинского агента в Воронеже
Агента спецслужб Украины, который в том числе организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе, задержали в Воронеже. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что к противоправной деятельности по заданию Киева причастен россиянин 2005 года рождения. Фигурант был завербован через мессенджер Telegram украинскими спецслужбами. Злоумышленник за материальное вознаграждение участвовал в организации наблюдения за военными объектами в столичном регионе, подбирал в интернете иных лиц для содействия украинским спецслужбам, участвовал в работе специализирующихся на мошенничестве украинских кол-центров.
Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене, злоумышленника заключили под стражу. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.
Ранее ФСБ привлекла более 20 лиц к ответственности за угрозы покушения на руководство Роскомнадзора, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Лукашенко не поддастся»: В Белоруссии послали четкий сигнал Зеленскому после угроз
- ФСБ задержала украинского агента в Воронеже
- «Муравьи и инопланетяне!»: В России шутят над отставкой премьера Британии Стармера
- Россиян предупредили о схеме обмана через якобы онлайн-проверку штрафов
- Развожаев: В Черном море произошли семь землетрясений
- В Тульской области украинский дрон атаковал многоквартирный дом
- Стрелков снова не смог выйти из колонии
- При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека
- Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ
- «Удар по Мозырю?»: Чем грозит Белоруссии ультиматум Зеленского