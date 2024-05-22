Экс-ректор геологического университета получил пять лет колонии за мошенничество
Бывший ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Косьянов приговорён к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Решение вынес Останкинской районный суд Москвы, информирует управление Федеральной службы безопасности столичного региона.
По данным ФСБ, речь идёт о регулярном хищении средств федерального бюджета из фонда оплаты труда вуза на общую сумму свыше 25 миллионов рублей. Сообщниками экс-ректора, согласно выводам следствия, были замдиректора департамента госслужбы и кадров Минобрнауки Вера Самородова и трое его подчинённых.
Ранее чиновница возместила всю сумму причиненного государству ущерба, ей назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Троих бывших подчинённых экс-ректора признали виновными в пособничестве в мошенничестве. Им назначены условные сроки наказания. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с них и Косьянова в совокупности взыскано около 23,5 миллиона рублей по гражданскому иску министерства науки и высшего образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru