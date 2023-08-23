ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон

Сотрудники ФСБ обнаружили в ЛНР более 100 православных икон, которые ВСУ планировали переправить на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по региону.

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Отмечается, что иконы были найдены в бывшем офисе украинской фирмы по транспортировке и доставке грузов на севере региона. Украинские военнослужащие намеревались передать реликвии частным лицам.

Ранее сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово пресекли вывоз в Израиль старинной иконы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Невские Новости / Надежда Дроздова
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