ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон
Сотрудники ФСБ обнаружили в ЛНР более 100 православных икон, которые ВСУ планировали переправить на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по региону.
Отмечается, что иконы были найдены в бывшем офисе украинской фирмы по транспортировке и доставке грузов на севере региона. Украинские военнослужащие намеревались передать реликвии частным лицам.
Ранее сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово пресекли вывоз в Израиль старинной иконы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru