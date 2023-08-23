ФСБ пресекла вывоз на Украину 100 икон

Отмечается, что иконы были найдены в бывшем офисе украинской фирмы по транспортировке и доставке грузов на севере региона. Украинские военнослужащие намеревались передать реликвии частным лицам.

Ранее сотрудники таможенной службы столичного аэропорта Домодедово пресекли вывоз в Израиль старинной иконы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

