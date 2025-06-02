В КНДР назвали доклад о сотрудничестве с Россией нарушением суверенитета
Министерство иностранных дел КНДР осудило доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве республики с Россией как нарушающий суверенитет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
MSMT опубликовала 29 мая первый отчет о военном сотрудничестве Северной Кореи и России. По мнению группы, такое взаимодействие нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Начальник отдела по внешней политике северокорейского МИД в своем заявлении для прессы выразил серьезную озабоченность документом и предупредил о негативных последствиях. В министерстве назвали MSMT «призрачной группой, не имеющей никакой законности по основаниям существования и цели».
«Враждебные действия "Многосторонней группы мониторинга за санкциями в отношении КНДР"... являются грубым нарушением принципов международного права, основой которых являются суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела», - указано в заявлении.
В МИД Северной Кореи считают, что у республики есть право на мощные ответные меры для защиты прав и интересов от подобного «свирепого нарушения суверенитета» и вмешательства в дела страны. По мнению северокорейских властей, у США и их союзников нет полномочий оценивать законные отношения между странами, пишет Ura.ru. При этом существование и работу MSMT следует «поставить под вопрос и отвергнуть».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru