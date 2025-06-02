Издание пишет, что российский лидер очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине. Она оперяется на реальное положение дел. Москва наращивает свое военное преимущество, и, возможно, через несколько месяцев сможет диктовать условия перемирия, что признает даже президент Украины Владимир Зеленский.

В статье отмечается, что Трамп выразил свое возмущение отсутствием результатов по переговорам вокруг Украины, однако Вашингтону придется построить конструктивный диалог с РФ.

Ранее Келлог заявил, что Путин прав, говоря о происходящем вокруг Украины как о прокси-войне против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

